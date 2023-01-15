«البحوث الزراعية»: الرئيس السيسي دعم تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة الفلاح

قال الدكتور عطوة أحمد، مدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية، إنّ الإرشاد الزراعي الرقمي منظومة تبنتها الدولة منذ فترة طويلة جدا، عن طريق مبادرات كثيرة، كان على رأسها مبادرة العيادة الزراعية التي تبنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدخول عصر الزراعة الدقيقة الرقمية، وكان يوجد مشروع اسمه العيادة الزراعية الذكية، وكان عبارة عن تطويع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الزراعية، واستخدام الإرشاد الرقمي لتوصيل العمليات الزراعية للمزارع بطريقة بسيطة.

تطبيق الإرشاد الرقمي في القمح

وأضاف مدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، على شاشة dmc، أنّ رئيس الحملة القومية للقمح ومدير معهد المحاصيل، الدكتور رضا محمد علي، اقترح تطبيق فكرة الإرشاد الرقمي في القمح هذا العام، وكان بالفعل هناك توجه لتطبيقه من خلال العيادة الزراعية، لكن كانت هناك رغبة بتطبيقه على نطاق واسع جدا ونشر للموضوع وتوصيل فكر المزارع وطريقة تفكيره، موضحا أنّه جرى عمل مجموعات للمزارعين من خلال السوشيال ميديا وتوصيل الرسائل الزراعية والإرشادية عن طريق واتساب.

تخصيص تطبيق للمزارعين

وتابع مدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية، أنّه جرى تخصيص تطبيق للمزارعين، عليه التطبيقات الإرشادية الخاصة بزراعة القمح، بداية من الزراعة وحتى الحصاد بالتوقيتات الخاصة به، وجميع المشكلات التي قد تواجه زراعة القمح.