خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل كبير ويهدد المهن البشرية.. «فيديو»

قال الدكتور فتحي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل كبير جدا وتعتمد على تقنيات التعلم الآلي وتحاكي أداء البشر، وبعد فترة من الفترات تتفوق على هذا الأداء بصورة كبيرة جدا وتستطيع القيام بأعمال بدقة وسرعة أكبر بكثير من الصورة البشرية.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل

وأضاف شمس الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أنه على الرغم من كل ما نشهده الآن من تطور لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلا أننا لم نشهد غير 1% من الصورة التي ستكون عليها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

الإعلان عن أول روبوت محامي

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي: «ستيفن هوكنج، أكد أنّ أكبر خطر يهدد البشرية هو الذكاء الاصطناعي، حيث يحل محل مهن كثيرة منها المذيع الروبوت، وبعد سنوات قليلة قد يقوم بإجراء البرامج التلفزيونية مذيع روبوت، وأصبح موجودا ويقدم برامج وحلقات، وهناك مهنة المحامي حيث تم الإعلان عن أول روبوت محامي سيبدأ في الحصول على قضايا خاصة به في الشهر المقبل».

الذكاء الاصطناعي مسؤول عن خطوط إنتاج كاملة

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي: «الذكاء الاصطناعي مسؤول عن خطوط إنتاج كاملة في عدد من المصانع والمنشآت، التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقوم بمساعدة الإنسان سواء كان هذا العنصر البشري يقوم ببرمجة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ المهام أو الإشراف على الأداء الخاص به، كما يمتاز الذكاء الاصطناعي بالتعلم الآلي، وبالتالي قد يشكل وعيا خاصا به، وهذا الكلام ليس خيالا علميا لكنه واقع، حيث شكل جوجل إدراكا ذاتيا خاصا به وهو ما يدق ناقوس الخطر».