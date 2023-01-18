«هناء» تستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم أشكال فرعونية على الحقائب: ترويج للسياحة

تعمل «هناء ألطاف» في مجال «الجرافيك» منذ فترة طويلة، وبعد ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التصميمات والرسوم المتحركة، اختارت«هناء» أن تستخدمه في الترويج للحضارة الفرعونية، من خلال تصميم «حقائب» تحمل رموزًا وأشكالًا فرعونية.

وقالت المهندسة «هناء» إن الذكاء الاصطناعي كان يسبب مشكلة بالنسبة لفئات المصممين لشعورهم بالخطر على مهنتهم لشعورهم بالتهديد بالإنقراض، بعد استبدال الذكاء الإصطناعي لهم.

وأضافت: «الموضوع ضايقني جدًا، ومن خلال تصميماتي حبيت أقول إنه ده مش هيحصل، ودخلت واشتغلت على مواقع الذكاء الاصطناعي علشان أثبت أنه الإنسان يقدر يستخدم التكنولوجيا الحديثة مش التكنولوجيا هي اللي هتتحكم فيه».

الذكاء الاصطناعي لن يتغلب على البشر

وأضافت مصممة الجرافيك خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «الذكاء الاصطناعي مهما عمل تصميمات لن يكون مثل الطبيعة البشرية، فالإنسان له تأثيرات محددة وإحساس الفنان لن ينتقل للذكاء الاصطناعي، فالآلة مستحيل أن تصل لنفس كفاءة وفكر وعقلية العنصر البشري».

وقدمت نصيحة أن الذكاء الاصطناعي قد يبدو تهديدا لمصممي الجرافيك الذين يرفضون مواكبة التطورات العالمية التي تحدث في مجال التصميم وهم من سيفقدون وظيفتهم.

الحضارة المصرية ستظل موجودة على مر العصور

وشرحت مصممة الجرافيك سر اللجوء لربط الحضارة المصرية بالذكاء الاصطناعي، أن الحضارة المصرية ستظل موجودة على مر العصور ولن تندثر، سواء مع وجود الذكاء الاصطناعي أو دونه، فيمكن تجسيدها وتصنيعها ونقلها من مجرد رسوم على الورق لأشياء مصنوعة يمكن استخدامها في الحياة، بأشكال وتصميمات حديثة وهذا الأمر يساعد على الترويج للسياحة بمصر أيضًا.