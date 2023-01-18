أستاذ علوم سياسية: توقيع الجزائر وثيقة دعم لـ«العدل الدولية» تأكيد لدعم القضية الفلسطينية

قال محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية، إن توقيع الجزائر على وثيقة إعلان مُشترك برفقة مجموعة من الدول، التي جددت خلالها دعمها الثابت لمحكمة العدل الدولية، يؤكد دعم العرب للقضية الفلسطينية والتنديد بالاحتلال، وينقل مطالب الشعب الفلسطيني بتحويل هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية.

الدول العربية ستعرض ملف القضية الفلسطينية على محكمة العدل الدولية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة بشاشة القاهرة الإخبارية، أن الدول العربية ستعرض ملف القضية الفلسطينية على محكمة العدل الدولية، كما ستؤكد أهمية حل الدولتين لتسوية الخلاف.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع انتهاكات حكومة بنيامين نتنياهو المستمرة، والتي كان آخرها اقتحام ساحات المسجد الأقصى من قبل إيتمار بن جفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.

طلبات لمحكمة العدل الدولية بإبداء الرأي القانوني

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد طالبت محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي القانوني بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، استجابةً لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة.