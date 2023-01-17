يوسف الحسيني يثني على عنوان عدد الوطن «هنا فلسطين من القاهرة»: حقيقة

أثنى الإعلامي يوسف الحسيني على منتخب مصر لكرة اليد، وعلى إنجازه في بطولة كأس العالم لليد، لافتًا إلى أن منتخب مصر يحتل الصدارة، مشيرًا إلى أن 14 لاعبا من منتخب مصر نجحوا في تسجيل أهداف في مرمى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

القاهرة شهدت لقاء مهم وقمة ثلاثية

وأوضح خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن القاهرة شهدت لقاء مهما وقمة ثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

وأثنى الإعلامي يوسف الحسيني على عنوان صحيفة الوطن الصادرة غدًا الأربعاء، الذي عنون «هنا فلسطين من القاهرة»، معتبرًا أن العنوان الذي كتبته الوطن في صدارة صفحتها الرئيسية يعبر عن الحقيقة.

الزعماء الثلاتة يناقشون الأوضاع الراهنة

وأشار يوسف الحسيني، إلى أن مصر استضافت الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، لبحث تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الزعماء الثلاثة يناقشون الأوضاع الراهنة، ووصلوا لمجموعة من الأفكار الرئيسية، واستقروا على بعض النقاط في قضية الصراع العربي الصهيوني، مشددًا على ضرورة إقرار حل الدولتين على حدود 1967 على أن تكون القدس العربية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن السلام العادل والشامل سيقوم بناء على حل الدولتين.

وأكد الحسيني، أن الرئيس السيسي منذ خطابه الأول كرئيس، أكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين على حدود 67، وأن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين، مشددًا على أن العالم لن يقبل إلا حل الدولتين.