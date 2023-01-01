«دفاية» تقتل أسرة كاملة في الجزائر قبل الاحتفال برأس السنة بدقائق

لقيت عائلة جزائرية كاملة مكونة من 4 أشخاص مصرعها، نتيجة اختناقهم بالغاز المتسرب من مدفئة المنزل ببلدية شاشار بخنشلة شمال شرقي الجزائر.

من جهتها، أفادت السلطات الجزائرية بأن وحدات الحماية المدنية لولاية خنشلة تدخلت في حدود الساعة 12 ليل السبت؛ من أجل الحادث الذي أودى بحياة 4 أشخاص، وهم رجل وامرأتان وطفل، بحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية.

تدخلت وحدات #الحماية_المدنية #لولاية_خنشلة في حدود الساعة 12 و 00 دقيقة من أجل تحويل جثث 04 أشخاص (01 رجل، 02 إمرأتين و 01 طفل) متوفيين متسممين على إثر إستنشاقهم غاز #احادي_اكسيد_الكربون، المتسرب من #مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، #ببلدية_شاشار. pic.twitter.com/Q8WVAZbu7Y — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) December 31, 2022

تسرب غاز تسبب في وفاة العائلة

وأوضح بيان السلطات الجزائرية أن الضحايا تسمموا باستنشاقهم غازا أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، ببلدية شاشار.

يُذكر أن أحادي أكسيد الكربون، أو أول أكسيد الكربون، هو غاز ليس له لون ولا رائحة ولا طعم يتصاعد عند حرق البنزين، أو الخشب، أو البروبان، أو الفحم أو غيرها من أنواع الوقود، وقد تسمح الأجهزة والمحركات ذات التهوية غير السليمة، ولا سيما في الأماكن المغلقة بإحكام، بتراكم أول أكسيد الكربون إلى مستويات خطيرة. وهو الأمر المنتشر في حالات مدفئات المنازل.