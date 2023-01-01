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«دفاية» تقتل أسرة كاملة في الجزائر قبل الاحتفال برأس السنة بدقائق

كتب:

وكالات
10:29 ص | الأحد 01 يناير 2023
مدفئة تسبب وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة

مدفئة تسبب وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة

لقيت عائلة جزائرية كاملة مكونة من 4 أشخاص مصرعها، نتيجة اختناقهم بالغاز المتسرب من مدفئة المنزل ببلدية شاشار بخنشلة شمال شرقي الجزائر.

من جهتها، أفادت السلطات الجزائرية بأن وحدات الحماية المدنية لولاية خنشلة تدخلت في حدود الساعة 12 ليل السبت؛ من أجل الحادث الذي أودى بحياة 4 أشخاص، وهم رجل وامرأتان وطفل، بحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية.

تسرب غاز تسبب في وفاة العائلة 

وأوضح بيان السلطات الجزائرية أن الضحايا تسمموا باستنشاقهم غازا أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، ببلدية شاشار.

يُذكر أن أحادي أكسيد الكربون، أو أول أكسيد الكربون، هو غاز ليس له لون ولا رائحة ولا طعم يتصاعد عند حرق البنزين، أو الخشب، أو البروبان، أو الفحم أو غيرها من أنواع الوقود، وقد تسمح الأجهزة والمحركات ذات التهوية غير السليمة، ولا سيما في الأماكن المغلقة بإحكام، بتراكم أول أكسيد الكربون إلى مستويات خطيرة. وهو الأمر المنتشر في حالات مدفئات المنازل.

 

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بقلم وكالات