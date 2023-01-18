أماكن معارض «أهلا رمضان» في مدن بني سويف.. اللحوم البلدية بـ150 جنيها

افتتحت محافظة بني سويف عدد من معارض«أهلا رمضان» في المدن والقرى الرئيسية في المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، ضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الأساسية كافة للمواطنين، بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

47 معرض «أهلا رمضان» بمدن وقرى بني سويف

وأعلنت محافظة بني سويف إقامة 47 معرض «أهلا رمضان» على مستوى مدن المحافظة والقرى الرئيسية، وجرى افتتاح عدد كبير منها، على أن يتم افتتاح باقي المعارض خلال ايام قليلة، إذ تضم المعارض المواد الغذائية والسلع التموينية كافة من السكر والأرز والزيوت، واللحوم والخضروات وبيض المائدة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

خريطة معارض«أهلا رمضان» في مركز إهناسيا ببني سويف

1ــ معرض أهلا رمضان قاي بمركز إهناسيا.

2ــ معرض أهلا رمضان النويرة بمركز إهناسيا.

3ــ معرض أهلا رمضان العووانة بمركز إهناسيا.

4ــ معرض أهلا رمضان ننا بمركز إهناسيا.

5ــ معرض أهلا رمضان منشأة الحاج بمركز إهناسيا.

6ــ معرض أهلا رمضان بجوار الوحدة المحلية بمدينة إهناسيا.

خريطة معارض «أهلا رمضان» في مركز الواسطى ببني سويف

1ــ معرض أهلا رمضان بشارع طراد النيل في مدينة الواسطى.

2ــ معرض أهلا رمضان بشارع سعد زغلول بمدينة الواسطى

3ــ معرض أهلا رمضان بقرية الميمون بالواسطى.

4ــ معرض أهلا رمضان بقرية اطواب بالواسطى.

5ــ معرض أهلا رمضان بقرية قمن العروس بالواسطى

6ــ معرض أهلا رمضان بقرية ميدوم بالواسطى.

7ــ معرض أهلا رمضان بقرية ابوصير الملق بالواسطى.

8 ــ معرض أهلا رمضان بقرية انفسط بالواسطى.

خريطة معارض «أهلا رمضان» في مركز ببا ببني سويف

1ــ معرض أهلا رمضان بشارع طراد النيل بمدينة ببا.

2ــ معرض أهلا رمضان بقرية صفط راشين.

3ــ معرض أهلا رمضان بقرية طنسا بني مالو.

4ــ معرض أهلا رمضان بقرية هليه.

5ــ معرض أهلا رمضان بقرية كوم الصعايدة.

6ــ معرض اهلا رمضان بقرية جزيرة ببا.

7ــ معرض أهلا رمضان بقرية قمبش.

8 ــ معرض اهلا رمضان بقرية سدس.

خريطة معارض«أهلا رمضان» في مركز ناصر ببني سويف

1ــ معرض أهلا رمضان بمدينة ناصر.

2ــ معرض أهلا رمضان بقرية بهبشين.

3ــ معرض أهلا رمضان بقرية اشمنت.

4ــ معرض اهلا رمضان بقرية بني عدي.

5ــ معرض اهلا رمضان بقرية الحمام.

6ــ معرض اهلا رمضان بقرية دنديل.

خريطة معارض«أهلا رمضان» في مركز سمسطا ببني سويف

1ــ معرض أهلا رمضان بشارع بورسعيد بمدينة سمسطا.

2ــ معرض أهلا رمضان بقرية بدهل.

3ــ معرض أهلا رمضان بقرية الشنطور.

4ــ معرض اهلا رمضان بقرية مازوره.

5 ــ معرض اهلا رمضان بقرية دشطوط.

أسعار السلع بمعارض أهلًا رمضان في بني سويف

وتميزت معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف بتنوع السلع والمنتجات، وجاءت الأسعار كالتالي:

- كيلو أرز 14: 17 جنيها.

- كيلو السكر: 17 جنيه

- كيلو الدقيق 15 جنيها.

- الزيت 750 مللي بسعر 36 جنيها.

- كيلو المكرونة من 14: 16 جنيها.

- زيت خليط لتر 50 جنيها.

- كيلو اللحمة البلدي 150 جنيها.

- كيلو لحم سوداني 115 جنيها.