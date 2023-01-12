افتتاح سلسة معارض أهلا رمضان بمركز الواسطى ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنفيذ الخطة التي وجه بإعدادها لمواجهة الارتفاع غير المبرر في بعض السلع، ومن ضمنها إقامة أكثر من 47 معرضا للمواد الغذائية بكافة المدن والمجالس القروية على مستوى المحافظة، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

تستمر حتى نهاية شهر إبريل

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المعارض ستستمر حتى نهاية أبريل المقبل، بهدف زيادة المعروض من السلع، وخلق أسواق منافسة للقضاء على جشع بعض التجار، بالإضافة إلى سيارات منافذ السلع المتنقلة والتي تجوب قرى المحافظة وتتمركز بالأماكن الأكثر ازدحما بالمدن، بجانب تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق.

معرضان لـ أهلا رمضان بمدينة الواسطى

وأشرفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة حمادة راضي، في حضور المهندس وصفي عبد الله وكيل التموين وعدد من أعضاء الغرفة التجارية ومفتشي تموين الواسطى على إقامة معرضين لـ أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بالمدينة بأسعار تناسب جميع الفئات، أحدهما بشارع سعد زغلول والآخر بشارع طراد النيل.

6 معارض أهلا رمضان بقرى الواسطى

وتقام معارض أهلا رمضان بالقرى في «الميمون وإطواب وقمن العروس وميدوم وأبوصير الملق، وإنفسط» بهدف توفير كافة السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

معارض أهلا رمضان في بني سويف

وأوضح رئيس مركز ومدينة الواسطى، أنه تم أمس البدء في فرش المعرضين، لتشمل 10 باكيات تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت، اللحوم الطازجة والمجمدة والخضروات وبيض المائدة، ويجري حاليا تجهيز باقى المعارض والشوادر تباعاً بقرى المركز، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر وبالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس المركز، إلى أنه تم أيضاً إعداد خطة بتشكيل العديد من اللجان للمتابعة والمرور على تلك المعارض بصفة مستمرة للتأكد من الإعلان عن أسعار المعروضات والالتزام بأن تكون مخفضة.