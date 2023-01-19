دعاء صرف السوء ووقف الحال.. مفتي الديار المصرية السابق يوضح (فيديو)

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على تساؤل أحد الأشخاص الذي غاب عنه التوفيق برغم أخذه بالأسباب؛ إذ يريد أن يتعرف على ما إذا كان ذلك يعتبر ابتلاءً له أم عدم توفيق؟.

دعاء صرف السوء ووقف الحال

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال لقائه مع برنامج «والله أعلم»، المذاع على قناة «CBC»، أن عدم التوفيق رغم الأخذ بالأسباب يعد ابتلاءً، وعلى صاحبه أن يعتبرها محنة واختبار، لذلك نصح في هذه الحالة بترديد دعاء صرف السوء ووقف الحال.

تعرف على دعاء صرف السوء ووقف الحال

وتابع «جمعة» مستشهدًا بالحديث النبوي: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»، مؤكدا أنه في هذه الحالة عليه ترديد دعاء صرف السوء ووقف الحال لصرف هذا البلاء.

واستشهد المفتي السابق بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: «للهم اصرف عنى السوء بما شئت وأنى شئت وكيف شئت»، وترديده 7 مرات، مؤكدا أنه دعاء صرف السوء ووقف الحال، يفك الكرب عن صاحبه، ويخفف عنه البلاء والاختبار.