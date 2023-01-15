علي جمعة: عدد «أهل البيت» في العالم يصل إلى 30 مليونا

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن مجموع مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب يساوي مدحه لسائر الصحابة ضرب الضعف، وعندما ألف أحمد بن حنبل، وهو من أئمة أهل السنة، فضائل الصحابة، ثلاثة أرباعه عن علي والربع عن الصحابة.

من هم أهل الكساء

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن فاطمة الزهراء وسيدنا علي والريحانتين أطلق عليهم «أهل الكساء» لأن الرسول شملهم بعباءته، ودعا الله سبحانه تعالى قائلا اللهم هؤلاء أهلي فاذهب عنهم الرجس، باستجاب الله لرسوله فأذهب عنهم الرجس هم وأبنائهم حتى ترى النور في وجههم إلى يوم الناس هذا.

ولفت إلى أن أهل البيت في العالم ما بين 25 مليونا إلى 30 مليونا من الحسن والحسين فقط، متابعا: «الحسن تزوج كثيرا، ولكن كل أولاده توفوا، وبقي فقط زيد الأبلج والحسن المثنى، بينما أولاد سيدنا الحسين ماتوا جميعا عدا علي زين العابدين».

مسجد السيدة عائشة بالقاهرة

وواصل: «سيدنا علي زين العابدين كان يسجد 1000 سجدة في اليوم، لذا سُمي السجاد، ومنطقة زينهم في القاهرة اختصارا لاسمه بالرغم من أنه مدفون في البقيع، وأنجب محمد الباقر الذي روى له البخاري في 14 موضعا».

واستكمل: «محمد الباقر أنجب جعفر الصادق، والذي كان في زمن أبو حنيفة، وكان إماما كبيرا وله مذهب وباق الآن، وسميت بالجعفرية، وهو والد السيدة عائشة التي يقع مسجدها في القاهرة.. كل هذا من النسل الشريف من السيدة فاطمة ابنة رسول الله».