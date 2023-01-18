تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفلاح ووضع سعر مجزٍ لتوريد القمح هذا الموسم، وبعد لقائه بمزارعي شربين، أقرّ مجلس الوزراء حافز توريد إضافي 250 جنيها على الأردب، لتصبح القيمة الإجمالية 1250 جنيها بدلا من 1000.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنّ صرف السماد المدعم للفلاح مستمر، ودعم الحكومة للفلاح المصري مستمر ولن ينقطع أبدا.