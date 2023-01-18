النائب العام يصل الأردن لحضور المؤتمر الدولي عن «العدالة التصالحية»

وصل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم، وفي صحبته وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ لحضور مؤتمر النيابة العامة الأردنية الأول، بشأن العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، وكان في استقباله القاضي يوسف ذيابات رئيس النيابة العامة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد سمير مرزوق، سفير مصر لدى المملكة.

بحث مفاهيم العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة

وينعقد المؤتمر في الفترة من 19 حتى 21 يناير الجاري بمركز الملك الحسين بن طلال بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويهدف إلى بحث مفاهيم العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي باعتبارها أسلوبًا مستحدثًا في إدارة الدعوى الجنائية وتطورًا من فكرة العدالة العقابية إلى العدالة التوافقية الرضائية في فض المنازعات الجنائية، بما يدعم منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة والحد من آثارها.

200 مشارك من النيابات العامة العربية والقضاة والمحامين والخبراء العرب والأجانب

يشارك في المؤتمر عدد من النواب العموم لبعض النيابات العامة بالدول العربية، وما يزيد على 200 مشارك من النيابات العامة العربية والقضاة والمحامين والخبراء العرب والأجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلي العديد من المنظمات الدولية ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلًا عن عددٍ من الأكاديميين والطلبة الباحثين في مجالات العدالة الجنائية، كما سينعقد على هامش المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية بين الوفود المشاركة؛ لتعزيز آليات وعلاقات التعاون القضائي الدولي.