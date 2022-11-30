النائب العام الأسبق: السيسي يحترم القضاء ويعطيه كامل سلطاته

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يحترام القضاء ويعطيه كامل سلطاته، ويفهم طريقة الحكم عكس الجماعة التي كانت تحكم قبل مجيئة للسلطة، موضحًا أنه تلقى خبر إطلاق اسمه على أحد المحاور في المقطم عن طريق وزير العدل المستشار عمر مروان: «ده تقدير كبير جدا من الرئيس السيسي».

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه طلب من وزير العدل المستشار عمر مروان أن يرسل كل التقدير والاحترام والشكر للرئيس السيسي، كما أن جميع المسؤولين في دائرة القضاء بالإمارات تلقوا الخبر بسعادة كبيرة، وكان هناك تقدير كبير للخطوة التي قام بها الرئيس السيسي اليوم.

العلاقات بين مصر والإمارات قوية للغاية

وأوضح النائب العام الأسبق، أن جميع المسؤولين في دائرة القضاء بالإمارات أشادوا بالدعم الكبير المقدم من الرئيس السيسي للسلطة القضائية في مصر، موضحًا في الوقت ذاته أن العلاقات بين مصر والإمارات قوية، وتأتي تلك المناسبة بعد مرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين.