أمين عام «الشيوخ»: نرحب بزيارة وفد برلماني إيطالي لمصر نهاية يناير الجاري

استقبل المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى مصر.

ورحب «عتمان» بالسفير الإيطالي، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، ونقل له تحيات رئيس مجلس الشيوخ.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن سعاته بالزيارة، مشيداً بحفاوة الاستقبال، وأشار إلى رغبة وزير الخارجية الإيطالي في زيارة مصر، والتعرف على رئيس مجلس الشيوخ، كاشفا عن زيارة وفد برلماني من مجلس الشيوخ الإيطالي، إلى مصر، نهاية الشهر الجاري.

وأكد «كواروني» أن الزيارة خطوة من خطوات تعميق العلاقات بين البلدين، إذ تعتبر مصر الشريك الرئيسي في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.

وفى نهاية اللقاء أكد «عتمان» ترحيبه بالزيارة، وبزيارة الوفد البرلماني المرتقبة.