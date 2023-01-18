تفاصيل اختيار الغردقة ضمن أفضل وجهات سياحية في الشرق الأوسط

اختار موقع «تريب أدفايزر» السياحي العالمي، الغردقة كثاني أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط بعد دبي لعام 2023، طبقا لوجهات السفر التي يقصدها السائحون، بواسطة محرك البحث على السفر والوجهات السياحية عبر الموقع الأشهر في العالم.

اختيار الغردقة كثاني أفضل وجهة سياحية

أشار كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إلى أن موقع «تريب أدفايزر» الشهير، اختار الغردقة كثاني أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط لعام 2023، وجاءت دبي في المركز الأول.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن سبب اختيار الغردقة من أفضل الوجهات السياحية، يرجع إلى أن المدينة أصبحت الوجهة المفضلة للسفر لقضاء الإجازة، لعدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على مستوى العالم.

تفاصيل الاختيار

وكشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية هائلة، جعلتها محط أنظار العالم، أهمها شمس مشرقة طوال العام، وطقس معتدل وشتاء دافئ، لافتا إلى نجاح فكرة السياحة الطويلة، حيث وجهت المنتجعات السياحية بالمدينة، دعوة لسياح أوروبا لقضاء شتاء دافئ في الغردقة، بتكلفة أقل من تكاليف المعيشة في أوروبا لنفس الفترة.

وأكد أن عددا كبيرا من السياح العالم، استخدموا محرك البحث على الغردقة، كأفضل وجهة سياحية مفضلة لديهم.