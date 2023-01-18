رئيس الهيئة العامة للاستثمار يستعرض مع رئيس مجموعة «شلهوب» فرص الاستثمار في مصر

استقبل حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجموعة «شلهوب» القابضة، خلال زيارته لمصر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مناخ الاستثمار حاليا «آمن» في ظل تحرير سعر الصرف، وفي ظل التقارير الصادرة عن البنك الدولي، وفي ظل اجتذاب سيولة من عملة الدولار خلال الأسبوعين الحالي والماضي، ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري وجذبه للاستثمار خاصة في ظل صعود الأسهم المصرية في بورصة مصر إلى 16 ألف نقطة، وحجم سيولة نقدية وتداول لم يحدث منذ عام 2018.

أوضح أن الاقتصاد المصري قوي، وتحمل صدمات التقلبات العالمية، وأن الهيئة بصدد تعديل قوانين خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية في الفترة الحالية، ما يساعد على زيادة وجذب الاستثمار الأجنبي.

بدوره، أكد باتريك شلهوب، أن المجموعة تمتلك في مصر 34 علامة تجارية عالمية في السوق المصرية، بخلاف شركة مطار القاهرة للأسواق الحرة، الشريكة فيها الحكومة المصرية.

وأضاف أن المجموعة يعمل بها نحو 1000 موظف في مصر، موضحا أنها تعمل في مجال التجزئة منذ 1957 تقريبا، واستطاعت أن تكون مجموعة من أهم المجموعات التجارية في العالم حاليا، ويتركز معظم أعمالها في الشرق الأوسط ومصر، وغيرها، ويعمل بها أكثر من 14 ألف موظف.

ورافق رئيس مجموعة «شلهوب»، خلال زيارته، وفد مكون من فادي جبور المدير الإقليمي بالمجموعة، وعصام سليمان مدير «شلهوب مصر»، وماجد منير العضو المنتدب لشركة «مطار القاهرة للأسواق الحرة»، والمستشار أحمد سمير مستشار المجموعة بمصر، وأسامة عباس المدير المالي لشركة «ماك» بمجموعة «شلهوب مصر».

وأكد عصام سليمان، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تكاتفنا جميعا من أجل دفع الإنتاج.

وأشار ماجد منير، إلى أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية فى ظل هذه المرحلة ومن جانب اخر