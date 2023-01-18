توطين مهن جديدة في السعودية بعد 6 شهور.. منها خدمة التصوير الفوتوغرافي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن توطين عدد أنشطة ومهن مختلفة في منطقة جازان، ضمن برنامج التوطين الذي ينفذ بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة المنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء الوطن السعودي.

التوطين على مرحلتين

وأوضحت الوزارة أنه يجرى تطبيق نسب التوطين على مرحلتين الأولى، ستكون بعد 6 أشهر، والثانية بعد 12 شهرا من تاريخ الصدور.

ويشمل قرار التوطين كل من منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع، وتقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي، ومنافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بنسبة 70% من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.

استثناء مهنة عامل النظافة من التوطين

وسيطال أيضا التوطين مكاتب الحجوزات، والمهن الإشرافية في قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة، مع استثناء مهنتَيْ عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد، على أن يبدأ تطبيق هذه النسب بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.

قرار المهن والتشغيل

وضم أيضا القرار مهن تشغيل وصيانة عبّارات نقل الركاب بنسبة 50% لمهن مهندس بحري، وفني سلامة سفن، وبحّار، ومدير حسابات، ومراقب حركة سفن، ومراقب موانئ، وملاح بحري، ومراقب بحري، وكذلك توطين عدة مِهَن تتضمن مضيفًا بحريًّا، وكاتب تذاكر، وكاتب حسابات، ومساعد حسابات، وكاتبًا ماليًّا، ومدير حسابات وميزانية، ومحللاً ماليًّا، وبحارًا، وبحارًا عاديًّا.