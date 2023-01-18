وزير الداخلية يقدم واجب العزاء في اللواء منصور العيسوي بمسجد الشرطة

قدم، منذ قليل، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فور وصوله مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، واجب العزاء في اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق، الذي وافته المنية أول أمس.

توافد المشاركون على مسجد الشرطة، لتقديم العزاء، من بينهم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة.

وبدأ اللواء منصور العيسوي، حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة، وتدرج في المناصب، حتى وصل إلى مفتش أمن القاهرة، ثم وكيلا لإدارة مباحث القاهرة، ثم مديرا لأمن الجيزة عام 1988، واستمر بمنصبه 3 سنوات.

وعين مساعدا لوزير الداخلية بشمال الصعيد عام 1991، ثم مساعدا لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992، ثم مساعدا أول للوزير ومديرا لأمن القاهرة 1993، ثم مساعدًا أول لوزير الداخلية للأمن العام 1995، ثم عُين محافظًا للمنيا 1996 حتى 1997، وعين وزيرا للداخلية عام 2011.