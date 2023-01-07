هل تصرف مرتبات يناير 2023 قبل إجازة عيد الشرطة؟.. «المالية» توضح

تحتفل مصر بعيد الشرطة وثورة يناير سنويا يوم 25 من كل عام، حيث يوافق هذا اليوم الأربعاء، وجرت العادة على ترحيل الإجازات، إلى الخميس التالي، وتٌعطل فيها المصالح الحكومية، حيث يوافق 25 يناير ذكرى صمود رجال الشرطة والفدائيين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، في سنة 1952، وسط تساؤلات من المواطنين هل تصرف مرتبات يناير قبل إجازة عيد الشرطة؟.. وزارة المالية توضح

هل تصرف مرتبات يناير قبل إجازة عيد الشرطة؟

وبحسب وزارة المالية فإن مواعيد صرف مرتبات يناير 2023 لموظفي الحكومة والبترول، يبدأ فى يوم الإثنين 23 يناير 2023 في عدد 33 وزارة وهيئة ومصلحة، ويتم استكمال صرف المرتبات يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 في 33 هيئة ومصلحة ووزارة أخرى.

وتابعت الوزارة، يتم صرف باقي الوزارات التي لم تصرف في المواعيد خلال أيام الأربعاء والخميس 25 و26 يناير 2023، والأحد 29 يناير 2023.

الجهات التي تصرف مرتبات يناير يوم الإثنين 23

وقالت الوزارة إن يوم 23 يناير سيتم صرف مرتبات «العدل- الشباب والرياضة- الزراعة واستصلاح الأراضي- المالية- الخارجية- التخطيط- التنمية المحلية- الكهرباء- الاستثمار والتعاون الدولي- التعليم العالي».

مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري- المعلمون والموظفون في مديريات التربية والتعليم- مديريات الزراعة- دواوين عموم المحافظات- مديريات التنظيم والإدارة.

الهيئات المستقلة الحكومية

الرقابة الإدارية- المركزي للتنظيم والإدارة- الجامعات- مجلس الدولة- دار الإفتاء- مجلس الوزراء- النيابة الإدارية- الأزهر- اللجنة العليا للانتخابات- المحكمة الدستورية- هيئة قضايا الدولة- القضاء والنيابة.

الثلاثاء 24 يناير 2023

واشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف مرتبات يناير 2023 في الوزارات التالية: السياحة- القوى العاملة- الاتصالات- الثقافة- الطيران- البترول- قطاع الأعمال- شؤون مجلس النواب- التضامن- الهجرة- الداخلية- النقل- البيئة- الإنتاج الحربي- الصحة- الأوقاف- التجارة- التموين.

المديريات الخدمية بالمحافظات

التموين والتجارة الداخلية- مديريات الطرق - الشؤون الصحية- التضامن - مديريات الإسكان والمرافق- مديريات القوى العاملة.