البيت الأبيض: تشبيه روسيا أمريكا بـ«هتلر» مقارنة عدائية

أعلن البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه لا يوجد دليل واضح على نية بيلاروسيا الدخول في أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك مراقبة عن كثب للتعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا.

تعليق أمريكا على تصريح وزير خارجية روسيا

وأضاف البيت الأبيض، في بيان نقلته قناة العربية، مساء اليوم، أن مستشار الأمن القومي يؤكد خلال زيارته لإسرائيل ضرورة التوصل لحل الدولتين، مؤكدا أن تشبيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمريكا بهتلر مقارنة عدائية، متابعا: «المخابرات تقدر وجود توترات متزايدة بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر، التي يريد مؤسسها اكتساب أهمية سياسية من خلال انتصارات في ساحة المعركة».

في الوقت نفسه، خرجت صحيفة «وول ستريت جورنال» لتؤكد أن برلين لن تسمح بإرسال دبابات ألمانية لأوكرانيا ما لم ترسل واشنطن دباباتها.