قناة القاهرة الإخبارية: وثائق بايدن منحت الجمهوريين فرصة للهجوم على البيت الأبيض

كشف رامي جبر مراسل «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة الأمريكية واشنطن، أخر تطورات أزمة الوثائق السرية في منزل الرئيس الأمريكي «بايدن»، لافتًا إلى الأزمة ساعدت الجمهوريين بعدما ظهروا في موقف ضعف وتشرذم أثناء انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي، ليتفقوا على انتخاب كيفين مكارثي زعيم الأغلبية البرلمانية ليكون رئيسًا لمجلس النواب.

الفرصة حانت للجمهوريين للهجوم على الإدارة الأمريكية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الفرصة حانت للجمهوريين للهجوم على الادارة الأمريكية وعلى الرئيس جو بايدن، متخذين من أزمة الوثائق السرية والعثور على مزيد من الوثائق في منزل بايدن.

ترامب دخل على الخط وطالب بمحاسبة جو بايدن

وأشار إلى أن الجمهوريين يريدون التحقيق في مزاعم تربح نجل بايدن واستغلال نفوذ والده، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دخل على الخط وطالب بمحاسبة بايدن، متهمًا النظام الامريكي بالعدالة الانتقائية وهو نفس المصطلح الذي استخدمه كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي والذي طالب بحساب بايدن مثلما حاسبوا ترامب من قبل.

ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن بدا أكثر هدوءًا من المعتاد وطمأن الجميع بأنه مستعد للتعاون مع جهات التحقيق ودافع عن محاميه وأكد أنهم فعلوا ما يتوجب عليهم فعله بعد تواصلهم مع البيت الأبيض.