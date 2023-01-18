محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة تنقلات رؤساء المراكز والمدن

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القرار رقم 114 لسنة 2023م، بتكليف رؤساء المراكز والمدن بمناصبهم الجديدة على مستوى المحافظة، عقب إعلان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، الحركة العامة للمحليات والتي تضمنت نقل وتعيين 125 قيادة في 25 محافظة، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

نص قرار المحافظ

وتضمن قرار المحافظ تكليف اللواء حسن صفوت موافي، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء خالد عبد المنعم كشك، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، واللواء علاء محمد علاء يوسف، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والعميد هاني أحمد السيد يوسف، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، واللواء دكتور حاتم محمد عطية الهيدبي، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وغريب أحمد علي عارف، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، واللواء محمد عمرو عبد الحفيظ الفداوي، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، واللواء عبد الغفار عبد الرحمن محمد الديب، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

كما تضمن القرار، أيضًا، تكليف جمال الدين صلاح ساطور، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وعصام فتح الله حامد القصيف، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وائل فرج السيد مرزوق، رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، وهيثم محمد عطية محمد، رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، وأحمد علي حنفي عيسى، رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، واللواء أشرف علي بهجت منصور، رئيسًا لحي غرب مدينة كفر الشيخ، وخضراوي محمد خضر بسيوني، رئيسًا لحي شرق مدينة كفر الشيخ، وأشرف سعد حسن داود، رئيسًا لحي شمال دسوق، وفريد حلمي يوسف علي، رئيسًا لحي جنوب دسوق.

ضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات

وقال محافظ كفر الشيخ، إن وزارة التنمية المحلية تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات، لتكون قادرة على العطاء، والتفاني في العمل، لدفع عجلة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.