تشييع جثمان كبير مشجعي نادي دكرنس توفي بعد التعادل أمام بلدية المحلة

شيع أهالي قرية كفر عبد المؤمن، مركز دكرنس بالدقهلية الليلة، جنازة سمير فاروق السيد صبيع، مسؤول مهمات نادي دكرنس لكرة القدم، وكبير مشجعي الفريق الذي توفى عقب تعادل فريق دكرنس مع فريق بلدية المحلة في منافسات دوري الدرجة الثانية.

وخرج المئات من أهالي قرية كفر عبد المؤمن، مركز دكرنس للمشاركة في الجنازة سمير فاروق السيد صبيع، 62 عاما، وشيعوه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي قريته ومحبيه من أعضاء ولاعبي نادي دكرنس.

المتوفى كان يعاني عدة أمراض

وقال مصدر مسؤول بنادي دكرنس، لـ«الوطن» إن المتوفى كان يعشق نادي دكرنس ولاعب قديم في النادي وناشئ في الفريق، وكان يعاني من عدة أمراض منها السكر، وأصيب بنوبة قلبية توفى على أثرها عقب تعادل فريقي دكرنس وبلدية المحلة في مباريات دوري الدرجة الثانية، الذي يتربع نادي دكرنس على قمة بحري.

نعي نادي دكرنس الحاج سمير فاروق

ونعى المهندس الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وأصدروا بيانا جاء فيه: «فقد نادي دكرنس ابنا باراً من أبنائه الذي بذل عمره وأفنى حياته في حب هذا النادي، والحاج سمير فاروق الذي توفى عن عمر يناهز 62 عاما، حيث كان لاعباً مدافعاً بفرق الناشئين وزامل لاعبو ونجوم النادي مثل الكابتن محمد فرج والكابتن أحمد راضي والكابتن محمد محرم والكابتن أكرم حسين، والكابتن علاء جبر والكابتن رضا حلمى».

وأضاف بيان نادي دكرنس أن سمير فاروق «وصل إلى نضجه الكروي تحت قيادة الدكتور نبيل البدوي، إلا أنه لم ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم لعدم استكماله مسيرته الكروية في عمر مبكر، واستكمل عطاؤه للنادي بعمله مسئولا للمهمات بالنادي».