نتيجة مجلس إدارة نادي دكرنس في الدقهلية: الخضر رئيسا وإسماعيل نائبا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي، برئاسة المستشارين عبدالسلام العدل بيبرس، وصلاح الدين عبدالعزيز حسن، أسماء الفائزين بمقاعد العضوية فوق السن وتحت السن، وذلك بعد حسم مقعد الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق بالتزكية، وإجراء الانتخابات على باقي المقاعد.

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة فوق السن

فاز في الانتخابات على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن كلا من: عبدالله أحمد علي صالح، أحمد عبدالعظيم محمود البسيوني، حمادة علي السيد علي، محمد حسن محمد المنسي، يسري سعد عبدالرحمن الجندي.

أسماء الفائزين بمقعدي تحت السن

أما عن مقعد العضوية تحت سن 34 سنة، فقد فاز به كل من: محمود رضا عبدالعزيز عبدالحميد، وفوزي سمير عز الدين محمد.

كانت انتخابات مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي، قد أجريت أمس الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة والإسعاف في تأمين الناخبين، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية فى ظل وجود فيروس كورونا الجديد، مع تعقيم أماكن التصويت ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وتمت العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل داخل (10) لجان فرعية ولجنة عامة بإشراف قضائي كامل، وإشراف اللجنة الأولمبية المصرية بحضور مندوب اللجنة الأولمبية المصرية مصطفى أحمد عبدالمنعم، وإشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بحضور علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أحمد الفرارجى، مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومحمد عوض المدير التنفيذي لنادي دكرنس الرياضي.

وبدأت عملية التصويت في الجمعية العمومية بنادي دكرنس الرياضي، في تمام الساعة التاسعة صباحاً وانتهت في تمام الساعة السابعة مساء.

وأجريت الانتخابات على مقاعد مجلس الإدارة للعضوية فوق 35 سنة، وتنافس عليها 6 مرشحين لاختيار 5 مرشحين فقط، وكذلك الأعضاء تحت 35 سنة، تنافس فيها 3 مرشحين لاختيار 2 مرشحين فقط.

وفاز بالتزكية بمنصب الرئيس المهندس الخضر إبراهيم، وفي منصب نائب الرئيس، تامر أحمد إسماعيل، ومنصب أمين الصندوق محمد حمدي.

وبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية (9011) عضوا، وإجمالي من لهم حق التصويت والحضور بالجمعية العمومية (5639) عضوًا.