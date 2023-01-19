لماذا يزداد ألم المعدة في الشتاء؟.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

أوضح الدكتور إبراهيم الهربيطي، استشاري باطنة وحميات وأمراض مستوطنة لدى وزارة الصحة، أسباب زيادة ألم المعدة في فصل الشتاء، وكيفية القضاء عليها.

الإكثار من تناول الطعام وقلة الحركة

وقال «الهربيطي» في تصريحات لـ«الوطن»: «ينتج ألم المعدة خلال فصل الشتاء نتيجة تتبع الكثير من الناس عادات صحية خطأ، ويتناولون كميات كبيرة من الطعام في الوقت الذي تقل فيه حركتهم، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، والجلوس لفترات طويلة داخل المنزل، بخلاف الإقبال علي تناول الحلويات، بالإضافة لعدم شرب كميات كبيرة من المياه».

وأشار استشاري الباطنة، إلى أن العوامل السابقة تؤدي لعسر العضم والانتفاخ، وعدم تخليص الجسم من السموم، وزيادة الفرصة للإصابة بالإمساك والجفاف والكسل والخمول، ما يؤدي لزيادة الشعور بالألم في المعدة، والإصابة باضطرابات المعدة، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى مشكلة أكبر تتمثل في الإصابة بالسمنة والتي تكون أحد عوامل الإصابة بالامراض المزمنة، مثل الضغط والسكر وجلطات القلب وتصلب الشرايين والغضروف والشرايين.

الاعتدال في تناول الطعام والحرص على المشى

وتابع الطبيب: «ينصح باتباع نظام غذائي سليم تناول الطعام باعتدال، والأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة َمن البروبيوتيك والفواكه الغنية بفيتامين ج، والمشروبات الدافئة، وتناول العسل الأبيض والزبادي، بالإضافة إلى الحرص على رياضة المشي وأداء التمارين الرياضية حتى لو بسيطة داخل المنزل، وشرب كميات كبيرة من المياه، وعصائر الفاكهة واختيار أطعمة دافئة في الفطار».