وفاء عامر لـ إيمان الحصري: 2022 عوضتني عن ألم نفسي مريت به

قالت الفنانة وفاء عامر، إن نشاطها الفني في 2022 يعد تعويضا عن ألم نفسي كانت تمر به في وقت من الأوقات، متابعة: «حسيت أني ظلمت نفسي في عمل ما، كنت رايحة أساعد وداخلاه بقلب وإنك تقفي في ظهر حد والحد ده يطعنك في ضهرك دي كانت صعبة».

وأضافت وفاء عامر خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن شركة سينرجي صممت على مشاركتها بمسلسل «جزيرة غمام»، موجهة الشكر للشركة، قائلة: «شافوا فيا اللي مكنتش شايفاه، الساعة 3 الصبح ألاقي الإنتاج مستنيني تحت باب البيت، وأنا بعيط لأني مش عندي وقت».

وتابعت: «عملت الدور لأن كان فيه ورق حلو ومخرج رائع وشركة كبيرة عارفة هي بتعمل إيه وبتصنع عمل، ومؤلف عظيم متقدريش تغيري ولا حرف، وده بردو اللي عملته في راجعين يا هوى، كان مخرج مبدع وأسامة أنور عكاشة».