مزارع من بني سويف يشكر الرئيس السيسي بعد زيادة سعر توريد القمح: مهتم بالفلاح

أعرب محمد النجعاوي، أحد المزارعين من أبناء محافظة بني سويف، عن سعادته بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع سعر توريد محصول القمح إلى 1250 جنيهًا للإردب بدلًا من 1000 جنيه.

النجعاوي: السيسي اهتم بالفلاح المصري

وقال النجعاوي في تصريحات لـ«الوطن»: «في عهد الرئيس السيسي بدأ يحصل الفلاح المصري على حقه، شهدنا إصدار كارت الفلاح ومميزاته مثل الحصول على الأسمدة والمبيدات والبذور والتوجيه والإرشاد الزراعي».

وتابع: «كنا نعاني من تدني سعر توريد محصول القمح، وعام بعد عام نجد زيادة جديدة، حتى وصل مؤخرًا إلى 1250 جنيها وهو ما أسعدنا كثيرًا».

النجعاوي: مشروع تبطين الترع خدم الفلاع المصري

وأضاف: «ولا ننسى مشروع تبطين الترع، والذي حافظ على كمية كبيرة من فقد المياه، وخدم الفلاح بتوفير المياه بالمساقي والترع وخاصة نهايات الترع التي كانت لا تصل إليها المياه».

النجعاوي: حياة كريمة تحسن مستوى معيشتنا

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة استهدفت تحسين جودة ومعيشة الريف المصري، فهي أيضا تخدم الفلاح المصري، وتحسن من مستوى معيشته لما توفره من مشروعات خدمية في كل القرى تخدم الفلاح وأسرته.

وأضاف: «بالتأكيد الفلاح المصري هو الأساس في التنمية لأنه يوفر الغذاء، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي».