خبير اقتصادي: الرئيس السيسي حريص على التقارب العربي وتحقيق مصالح الشعوب

عدد من المكاسب تحققها قمة أبو ظبي الأخيرة التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن، فإلى جانب المكاسب السياسية تشكل القمة فرصة مهمة لدعم التعاون العربي في المجالات الأقتصادية المختلفة، وتدعم فرص بناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين الدول المشاركة في القمة بشكل خاص، وعلى المستوى العربي عامة، وهو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب.

فرص كبيرة سانحة في الأفق

وأكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن القمة العربية التي تأتي بعد يوم واحد من لقاء مهم جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين، يؤكد وجود فرص كبيرة سانحة في الأفق لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تبني هذه القمة على الخطوات والتحركات السابقة لزيادة الروابط والشراكات الأقتصادية ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن، ما يفتح فرص واعدة في العديد من المجالات، منها مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وشركات النفط التي تتوسع بشكل كبير في المنطقة بشكل عام وبمصر بشكل خاص مع اعتبارات كونها أحد أكبر أسواق المنطقة، وغيرها من المجالات التي تشهد تعاونا مطردا إقليميا ما سيترجم إلى فرص عديدة وشراكات مقبلة سيتبعها زيادة رأس المال الخليجي الى السوق المصرية.

وأضاف أنه من المهم أن تصاحب هذا التدفق خلال الفترة المقبلة زيادة فاتورة الصادرات المصرية إلى دول الخليج والوصول بها إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار.

تبادل تجاري وتصديري

وأشار إلى أن رأس المال الخليجي واحد من أسرع رؤوس الأموال تدفقا في السوق المصرية وأسرع من نظيرتها الأجنبية في ظل ما تشهده العلاقات السياسية من تقدم في ظل روابط الأخوة التي تجمع الدول العربية ووحدة الأرض واللغة والتاريخ والتي أكدتها قمة أبو ظبي الأخيرة.

وأوضح أنه من الضروي أن ندعم كل ذلك بتبادل تجاري وتصديري حتى نحقق ما نطمح إليه من قيمة مضافة تستطيع دعم الاقتصاد المصري، في ظل الأزمات العالمية التي تضرب العالم.