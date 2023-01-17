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مستوطنون يقتحمون «الأقصى» تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
10:32 ص | الثلاثاء 17 يناير 2023
القدس

القدس

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إنَّ المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

المستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيا.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي هويات جميع المصلين الوافدين لأداء صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى.

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