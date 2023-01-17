إطلاق نار يستهدف آليات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة «جنين»

استهدف إطلاق نار آليات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من دوار فرعون غرب مدينة «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر محلية، إن إطلاقا للنار استهدف «حاجز الجلمة».

ومساء أمس الاثنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقدسيين أحدهما يدعى أمجد العجلوني والآخر عمر الرشق من البلدة القديمة، وحولتهما للتحقيق، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القمة الثلاثية، المقررة اليوم الثلاثاء بالقاهرة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رسالة واضحة بأن فلسطين ليست وحدها بوجه التحديات.

المالكي: تحرك «مصري- أردني» للتعبير عن مؤازرة الشعب الفلسطيني

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أمس الاثنين، أن على ضوء التحديات تحركت مصر والمملكة الأردنية الهاشمية للتعبير عن مؤازرة الشعب الفلسطيني في مثل هذه المواجهة.

وأشار المالكي، إلى تحديات خطيرة ليست موجهة للفلسطينيين وحدهم، وإنما موجهة لكافة العرب والمسلمين، عبرت عنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية الفاشية، من خلال برنامجها وخطواتها وإجراءاتها التي اتخذتها منذ اليوم الأول لها، بالإضافة إلى سياساتها التي أعلنت عنها.

وأعرب الوزير الفلسطيني، على ثقة تامة بأن دولة فلسطين تستطيع الاعتماد على كل من مصر والأردن في مواجهة هذه التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وتهدد المشروع الوطني الفلسطيني.