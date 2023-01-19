مصرع 15 جنديا وإصابة 3 في حريق «غامض» داخل ثكنة سرية بأرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا، عن مصرع 15 جندياً على الأقل، وإصابة 3 آخرين في حالة خطيرة، نتيجة حريق اندلع داخل ثكنة عسكرية سرية، في منطقة «جيجاركونيك» شرقي البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، ولم تتضح أسباب الحريق على الفور.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان مقتضب أوردته قناة «روسيا اليوم»، أنه بحسب المعطيات الأولية، فقد أدى حريق في ثكنات سرية هندسية، إلى مقتل 15 جندياً، وإصابة 3 عسكريين في حالة خطيرة، مضيفة أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 1:30 من صباح الخميس.

الفرق المختصة تبدأ التحقيق في موقع الحريق

ولم تذكر الوزارة، سبب اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تجري تحقيقا في الحادث، فيما ذكرت تقارير إعلامية، أن الحريق وقع بعد منتصف الليلة الماضية، في قرية «عزت» بمنطقة «جيجاركونيك»، حيث تتمركز القوات الهندسية.

جاء الحريق داخل الثكنة العسكرية التابعة للجيش في أرمينيا، بعد ساعات من صدور بيان مشترك، في ختام لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، تعهدت فيه الدولتان بزيادة التعاون لتعزيز السلام في جنوب القوقاز.

التعافي من آثار الحرب مع أذربيجان

وتسعى السلطات في جمهورية أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز، البالغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، إلى التعافي من الفترة العصيبة التي مرت بها منذ الحرب مع أذربيجان المجاورة، التي اندلعت في عام 2020، والتي خلفت دماراً واسعاً.

ورغم انتهاء المعارك الواسعة النطاق، إلا أن التوترات لا تزال موجودة بين الدولتين الجارتين، حيث تجدد الاشتباكات على طول الحدود بين البلدين في سبتمبر الماضين وبينما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن إطلاق النار، أرسلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي الإقليمية بعثة لمراقبة الحدود بوساطة روسية.

انفجار سابق داخل سوق مزدحم في يريفان

وشهدت العاصمة الأرمينية يريفان، في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، وقوع انفجار أعقبه حريق هائل في أحد الأسواق الشعبية المكتظة بالرواد، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وفق ما أعلنت السلطات الرسمية في ذلك الوقت.