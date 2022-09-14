أرمينيا تتهم أذربيجان باحتلال 10 كيلومترات مربعة من أراضيها خلال الـ48 ساعة الماضية

اتهمت الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، أذربيجان باحتلال 10 كيلومترات مربعة من أراضيها بعد الاشتباكات التي نشبت على مدار اليومين الماضيين، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وساطة روسية لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

وفي وقت سابق، قالت روسيا إنها توسطت لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، بعد اندلاع اشتباكات على الحدود بين البلدين هذا الأسبوع.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا بشأن الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان قالت فيه: «ندعو الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من تصعيد الموقف، وممارسة ضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار بين الجانبين».