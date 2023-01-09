«الاتحاد الأوروبي» يبحث إمكانية نشر بعثة مراقبة جديدة في أرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، أن فريق التقييم الفني للاتحاد الأوروبي يزور أرمينيا حاليا لبحث إمكانية نشر بعثة مدنية جديدة تابعة للاتحاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن أعضاء الفريق الأوروبي اجتمعوا مع وزير الخارجية الأرميني «أرارات ميرزويان»، لمناقشة عمل بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي التي أنهت مهمتها في 19 ديسمبر الماضي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «أرمنبرس»، الأرمينية.

وخلال الاجتماع، أعرب «ميرزويان»، عن تقديره الكبير لدور بعثة المراقبة في تعزيز الاستقرار في المنطقة ومنع اعتداءات جديدة على أرمينيا.

أرمينيا تعلن استعدادها لمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وأعربت وزارة الخارجية الأرمينية عن استعدادها لمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

يُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، عندما أكملت بعثة المراقبة الأولى عملها، قال الاتحاد الأوروبي: «ستنشر بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي في جورجيا فريقا للمساعدة في التخطيط الانتقالي بأرمينيا لتعزيز وعي الاتحاد الأوروبي بالوضع الأمني، وكذلك المساهمة في التخطيط والإعداد لبعثة مدنية جديدة محتملة في أرمينيا».