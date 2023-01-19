عاجل.. بدء تقديم قروض بفائدة 11% لدعم الصناعة والزراعة الأسبوع المقبل

تدخل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، حيز التنفيذ في البنوك بدءاً من الأسبوع المقبل، بفائدة 11%، وإجمالي تمويل 150 مليار جنيه على 5 سنوات.

بدء تلقي طلبات التمويل الأسبوع المقبل

وتبدأ البنوك العاملة في السوق المحلية، اليوم الأحد، تلقي طلبات الحصول على التمويل من قبل المنتجين في القطاعين الصناعي والزراعي، بالفائدة المخفضة، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تفعيل المبادرة بدءاً من الأسبوع المقبل.

تأتي مبادرة الـ11% بعد قيام البنك المركزي المصري، بإلغاء المبادرة السابقة ذات الـ8%، ودعوات من قبل مجتمع الأعمال، وخاصة الصناعي، إطلاق مبادرة مماثلة، لدعم التصنيع المحلي، وتوفير السلع وتعزيز الصادرات.

ترحيب بإطلاق مبادرة جديدة

ورحب خبراء اقتصاديون، بإطلاق المبادرة الحكومية الجديدة، وقالوا لـ«الوطن»، إنّ الحصول على تمويل منخفض التكلفة، في ظل ارتفاع الفائدة حالياً لمستوى الـ17.25% للإقراض، أمر ضروري وخطوة إيجابية للغاية، وتكفل دعم المنتجين الصناعيين والزراعيين، لتوفير السلع والمنتجات.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنّ المبادرة الجديدة خطوة إيجابية، وتدعم القطاعين الصناعي والزراعي، وترفع الأعباء عن كاهل العملية الإنتاجية، وتكفل إنتاج سلع تحظى بتنافسية عالية في الأسواق الخارجية، وتحقق عامل الوفرة في المعروض محلياً.

أما سهر الدماطي، النائب السابق لرئيس بنك مصر، أكدت أنّ المبادرة تدعم القطاع المصرفي، إلى جانب دعمها القطاعين الزراعي والصناعي، بعد إلغاء المبادرة السابقة، مشيرةً إلى أن آثار المبادرة الجديدة ستبدأ في الظهور قريباً، في نتائج أعمال الشركات الممولة.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير، نهاية ديسمبر الماضي، رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس، ليصلا إلى 16.25% للأول، و17.25% للثاني.