النائب أسامة الأشموني: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تدعم الفلاح والمصنعين

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن المبادرة الجديدة التي أعلنت الحكومة الموافقة عليها بتوجيهات من القيادة السياسية، لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، خطوة مهمة جدا، وضرورية لدعمها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، ويساعد على مواجهة التحديات والأعباء المترتبة على تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت دول العالم كله بها ومنها مصر.

دعم القطاعات الإنتاجية

وأضاف الأشموني، أن هذه المبادرة تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة، وتخصيص نحو 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة، وهي مبادرة تشجع على تعزيز الإنتاج واستدامة التمويل والعمل في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتدعم ملايين العاملين في هذه القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أنها تتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة والزراعة، وتكفل مواجهة التحديات التى تعترض الاقتصاد الوطنى، وتساعد على تنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية، وسيكون لها دورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وثمن النائب أسامة الأشموني، موافقة مجلس الوزراء على إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيها على سعر أردب القمح ليصل سعر أردب القمح إلى لـ1250 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح، مؤكدا أنه سيساعد الفلاح ويدعمه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف أدوات الإنتاج الزراعي، مما يخفف عنه الأعباء.