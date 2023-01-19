«الصحة» تحذر من عشوائية استخدام الأدوية وتبادل أدوات الحقن

حذّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من مشاركة أدوات الحقن مع شخص آخر، لتجنب الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري الإيدز، ووجهت رسالة للمواطنين بشأن مشاركة ما تبقي من الأدوية حتى إذا كان العلاج عبارة عن أقراص دوائية، وقالت الوزارة في تقرير على موقعها الرسمي إنّ الحالات المرضية تختلف من شخص إلى آخر ويجب قبل الحصول على أي علاجات استشارة الطبيب.

تحذير من تبادل أدوات الحقن

وعلق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على تعامل المواطنين مع الأدوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا: «نعانى من العشوائية الكبيرة لدى المواطنين في التعامل مع العلاجات، معالجة أي نوع من أنواع المرض لا تكون من خلال وصف المواطنين للعلاجات لبعضهم البعض، ولا تؤخذ عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى».

«عبد الغفار»: تحديث كافة البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ كافة البروتوكولات العلاجية يتم تحديثها من فترة لأخرى، لتواكب التحورات التي تحدث للأمراض المختلفة، مشيرا إلى أهمية العودة إلى الطبيب وطلب الرعاية الصحية في توقيت مبكر، والالتزام التام بالجرعات وعددها دون نقص أو زيادة لتحقيق النتيجة المرجوة من العلاج.

وطالب المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال منصاتها المختلفة والخطوط الساخنة، لافتا إلى أنه تم تزويد مقاعد الخطوط الساخنة، لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والرد عليها من مصادرها المختلفة.