«الصحة» تكشف حقيقة التسجيل مرة أخرى للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أسماء المتحورات التي يجرى إطلاقها على متحورات فيروس كورونا، لا صحة لها، مشيرا إلى أن تحورات فيروس كورونا طبيعية، وحتى الآن التحورات لا تستدعى القلق، ومنظمة الصحة العالمية لم تبدي القلق بشأن أي متحور، والوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر للغاية، وما نشهده هو ارتفاع إصابات للإنفلونزا ونزلات البرد فقط.

طرق الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على المواطنين الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، لافتا الى أنها لا تحتاج إلى التسجيل المسبق على موقع لقاح كورونا، وعلى كل من مر على تطعيمه 6 أشهر فقط الذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا، أو أي وحدات صحية معلن مسبقا أن بها لقاحات، للحصول على الجرعة التنشيطية بشكل فوري.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

وفيما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة، شدد «عبدالغفار» على ضرورة حصولهم على الجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر فقط، مشيرا إلى أنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وعليهم الحصول على الجرعات التنشيطية لتعزيز الجهاز المناعى للجسم.، والأعراض الجانبية عليهم بسيطة وتزول من تلقاء نفسها.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، عن وجود وفرة من لقاحات كورونا المختلفة سواء المسافرين للبلاد التي وضعت شروط معينة لدخولها أو غيرهم من المواطنين، ولا يوجد أي نواقص، ويجرى حفظ اللقاحات في ثلاجات مخصصة لذلك، بطرق وضوابط معلنة عالميا.