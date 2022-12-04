«الصحة» تحذر من حقن المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد.. أضرارها كبيرة

حذر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، المواطنين من أخذ حقن المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد، موضحا أن نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية، ونزلات البرد البسيطة تحتاج إلى راحة وشرب السوائل وبعض الأدوية التي يقوم الطبيب بوصفها للمريض.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على المصاب بنزلات البرد طلب الرعاية من الطبيب المختص، وعدم اللجوء إلى الوصفات التي يقوم بوصفها بعض المواطنين.

مخاطر المضادات الحيوية

وأوضح المصدر، أن المضادات الحيوية لها أضرار كبيرة على الأشخاص في حال الحصول عليها دون استشارة الطبيب بعدد الجرعات المطلوبة وطبيعة المرض ونتائجها قد تصل إلى الوفاة، مشيرا إلى أن حقن المضادات الحيوية لا تؤخذ إلا بعد اختبار الحساسية وفي مكان مؤهل لذلك وهو المستشفيات، لافتا إلى أن اختبار الحساسية يؤخذ من خلال اليد عن طريق المادة الفعالة الموجودة داخل المضاد الحيوي.

تحذيرات من حقن المضاد الحيوي

وأضاف المصدر، أنه بعد عملية الاختبار، في حال إذا كانت النتيجة إيجابية وحدث احمرار أو تورم في مكان الاختبار لا يحصل المريض على المضاد الحيوي، وفي حال إذا كانت النتيجة سلبية لا يعني بالضرورة أن يحصل على المضاد الحيوي ويكون فعال، فهناك البعض يكون لديه حساسية ولا يحدث تفاعل، ولتجنب النتائج الكارثية تجاه المضادات الحيوية لا بد من الذهاب إلى المستشفيات لأنها المكان المؤهل والآمن للحصول على مثل هذه الأدوية.

اختبار حساسية قبل الحقن

وانتشرت خلال الأيام الماضية، عدة تحذيرات طبية من الحصول على المضادات الحيوية دون اختبار الحساسية للأطفال والكبار، للتأكد من مأمونية المضاد الحيوي وفعاليته، كما حذرت وزارة الصحة من حقن نزلات البرد، وطالبت المواطنين بطلب الرعاية من الطبيب المختص فقط.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا، أكدت فيه التنسيق مع النقابة العامة للصيادلة، لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات.