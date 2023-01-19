رئيس جامعة القاهرة يهنئ أسامة طلعت بتولي رئاسة دار الكتب

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أسامة طلعت، أستاذ علم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار جامعة القاهرة، بمناسبة صدور قرار وزيرة الثقافة، بتوليه رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، والتي تعد مركزا ومنارة للحفاظ على ثروة مصر الثقافية، متمنيًا له مزيدا من النجاح والتوفيق في أداء مهام منصبه الجديد.

أسامة طلعت أستاذا بجامعة القاهرة

يذكر أن الدكتور أسامة طلعت، عمل رئيسا لقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وقائما بأعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، كما عمل باحثا مشاركا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، ثم مستشارا للتراث بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما جرى انتدابه رئيسا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار حيث شهد القطاع في عهده العديد من الإنجازات، كما شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وله العديد من الأبحاث العلمية في مجال الآثار.