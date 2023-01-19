تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم الخميس انتظاماً في تداول البضائع وحركة السفن وصولاً ومغادرة، وبلغ حجم التداول 46 ألف طن.

8 سفن على أرصفة الموانئ

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الخميس 8 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و654 شاحنة و72 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان أن حركة تداول الواردات بموانئ البحر الأحمرسجلت 38000 طن بضائع، و383 شاحنة و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 271 شاحنة و13 سيارة.

ميناء سفاجا يشهد مغادرة السفينتين الحرية 1 ودليلة

وأوضح بيان هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين الحرية 1 ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة WINTER SEA على متنها 33000 طن فحم بترولي قادمة من الكويت، والسفن الثلاث أمل ودليلة والحرية 2.

وتابع البيان أنه تم تداول 2380 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر للسفن الثلاث سينا وبريدج وأيلة.