أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم

أسعار الخضروات والبطاطس والبطاطس والثوم ، أج يلي يلي أج يلي: أجد أجناس في حدائق وسوق القبة ، كما يلي.

أسعار الخضار اليوم

نشر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم.

- تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و 8 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة بين 4.5 و 6.6 جنيه.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و 7 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و 10 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و 7 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 11 و 15 جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و 11 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و 5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و 20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو باذنجان الرومي بين 4 و 5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

- تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و 25 جنيهًا.

- تراوح سعر الفلفل بين 8 و 10 جنيهات.

- تراوح سعر الكرنب بين 6 و 8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و 28 جنيهًا.

- تراوح سعر القرنبيط بين 5 و 7 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 8 و 12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و 10 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 5 و 8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و 18 جنيهًا.

- تراوح سعر الجزر بين 8 و 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و 12 جنيهًا.