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ضبط تشكيل عصابي في مدينة نصر بتهمة استغلال الأطفال في التسول

كتب:

محمد بركات
11:26 ص | الخميس 19 يناير 2023
الداخلية - صورة أرشيفية

الداخلية - صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهم 3 أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بما جاء في التحريات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء في أقوال المجني عليهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليها.

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