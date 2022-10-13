قائد القوات الجوية: قادرون على ردع من تسول له نفسه تجاوز «الخطوط الحمراء» (فيديو)

أكد الفريق محمود فؤاد عبدالجواد، قائد القوات الجوية، أن مصر تمتلك قوات جوية أبية، تعمل على مدار الساعة في مختلف الظروف للوصول لأبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التهديدات والتحديات الراهنة، قادرة على ردع كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية.

وأضاف قائد القوات الجوية، في كلمة له بمناسبة احتفال «نسور الجو» بالعيد الـ90 للقوات الجوية، أن يوم 14 أكتوبر 1973، من الأيام الخالدة، والتي سطر فيها نسور القوات الجوية أمجادا وبطولات نعتز ونفتخر بها حين خاضوا أطول معركة جوية عرفها التاريخ الحديث، والتي استمرت لأكثر من 53 دقيقة في سماء المنصورة، ليتحدوا فيها المستحيل، ويتمكنوا من هزيمة العدو، وإسقاط عدد من الطائرات، وإجبارها على الانسحاب، ليكون 14 أكتوبر من كل عام عيداً للقوات الجوية.

وقال الفريق محمود فؤاد عبدالجواد، إنه برؤية ثاقبة وتقدير متوازن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر توجيهات بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة، ومنها القوات الجوية مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر السلاح.

وتوجه بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم والمستمر للقوات الجوية ورجالها، شهدت القوات الجوية في السنوات الأخيرة تطويرا وتحديثا هائلا وغير مسبوق مع انضمام أجيال جديدة من الطائرات المقاتلة، والهليكوبتر، والأنظمة والمعدات المختلفة، مما كان له أبرز الأثر في زيادة قدرات وإمكانيات القوات الجوية لتكون قادرة على إدارة كافة المهام.

كما توجه بكل الشكر والتقدير لرجال القوات الجوية على الأداء المتميز والراقي لتنفيذ المهام التي يكلفون بها، مؤكداً أن رجال القوات الجوية يعاهدون الله أن يظلوا على أهبة الاستعداد للتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام ويحمون سماء الوطن ومقدراته.