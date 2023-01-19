الصحة: فحص طبي شامل لـ4 ملايين و17 ألف طالب بمدارس الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4 ملايين و 249 ألف و 260 طالب بمدارس الجمهورية خلال عام 2022، وذلك بنسبة تغطيه 86.6% من المستهدف.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفحص يتم لطلاب السنوات الأولى بجميع المراحل التعليمية بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية يمكن أن يعاني منها الأطفال، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلي والفكري.

الفحوصات الطبية للطلاب تشمل كشف عام

وأضاف "عبدالغفار" أن الفحوصات الطبية للطلاب تشمل كشف عام، وتقييم كامل للطلاب، وقياس النظر، وكشوفات جلدية، وإعاقات ذهنية بصرية وسمعية بالإضافة إلى كشف أسنان، وإجراء تحاليل صورة دم كاملة وفصيلة الدم، فضلاً عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة وأخذ العلاج اللازم.

تطعيم 3 مليون و716 ألف و803 طالب بتطعيم السحائي

وأضاف "عبدالرازق" أنه تم تطعيم 3 مليون و716 ألف و803 طالب بتطعيم السحائي، وكذلك تطعيم 3 مليون و130 ألف و727 طالب بتطعيم الثنائي، بالإضافة إلى عقد 28 ألف و331 ندوة تثقيفية للعاملين بمجال الصحة المدرسية، خلال عام 2022.

وأشار رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تدريب 773 متدرب من الأطباء والتمريض على خدمات الصحة المدرسة بـ 6 محافظات لرفع كفاءة أطباء وممرضي الرعاية الأساسية على خدمات الصحة المدرسية.