وزير الصحة يوجه بتكثيف أعمال المتابعة والتقويم لخطط تطوير المنظومة الطبية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف أعمال المتابعة والتقويم لخطط تطوير المنظومة الصحية بمحافظات الجمهورية، من خلال الإدارات المختصة بتلقي التقارير الخاصة بخطط التنمية والتطوير، والواردة من مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة لعام 2023، وذلك بهدف متابعة تنفيذ وتقييمها وتصحيح مواطن القصور، للوصول إلى مستوى لائق من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

«عبدالغفار» يناقش التحديات والمعوقات لتذليلها

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير، وجه خلال الاجتماع بتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى للعمل بالإدارات المختصة، فضلاً عن توجيهه بإصدار تقارير دورية للاطلاع عليها وتقييمها، والعمل على معالجة أوجه القصور لضمان تنفيذ كافة بنود الخطط بنهاية العام 2023.

وأضاف «عبدالغفار»، في بيان له، أن الوزير، تابع خلال الاجتماع معدلات الأداء الخاصة بالرقابة على المنشآت الصحية بالمحافظات، من خلال الفرق المختصة، لافتاً إلى توجيهه بتكثيف عمل الإدارات المسؤولة عن الجودة، ومتابعة تنفيذ ملاحظات الفرق الرقابية بالوزارة والمديريات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن توفير تدريبات للعاملين بتلك الإدارات، مؤكداً على أهمية توحيد آليات وسياسات العمل وتطويرها وفقاً للأسس والمعايير العالمية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من منظومة الرقابة وتحسين جودة الأداء بالمنشآت الصحية.

تحسين الصحة العامة للمواطنين

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول عرض الخطة المستقبلية ومحاور العمل الخاصة بمباردات رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة لعام 2023، فضلاً عن نتائجها للعام الماضي 2022، مشيرًا إلى تلقي 6 ملايين و471 ألفًا و396 استفسارًا وشكوى من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة خاصة بـ«المبادرات الرئاسية، التطعيمات المنزلية، كورونا المستشفيات، كورونا الإسعاف، كورونا المنزل، قوائم الانتظار خدمات وعلاج، التجارب الإكلينيكية، الإبلاغ عن الأعراض الجانبية»، لافتاً إلى التعامل مع 100% مع الحالات.

كما اطلع الوزيرعلى الخطط الاستراتيجية الخاصة للمبادرات لعام 2023، والتي تتضمن «بدء العمل بالاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، تحديث استراتيجية مكافحة الأمراض غير السارية 2023-2030، تحديث استراتيجية الالتهاب الكبدي الفيروسي 2023-2030».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزير اطلع على الخطة الخاصة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم لتحسين خدمات الصحة العامة، وفقاً للبيانات الديموجرافية للمحافظة، كما اطلع على مشروعات الربع الأول والثاني والثالث والرابع، فضلاً عن تطورات العمل ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة.