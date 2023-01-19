أخصائي تغذية توضح فوائد الخرشوف: يحمي القلب ويقلل آثار الشيخوخة

يعد الخرشوف من الثمار الشهية والمفيدة جدًا لصحة الجسم، ومن أهم فوائده، تقوية عضلة القلب ومكافحة فقر الدم، وتحسين عمل الجهاز الهضمي، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى تأخير ظهور علامات تقدم السن والشيخوخة، ومن أشهر القرى التي تزرعه، قرية مصطفى إسماعيل، البنجر 1، البنجر 2، البنجر 3، البنجر 4، والخريجين بغرب الإسكندرية.

الخرشوف محصول شتوي

حسام الشريف أحد مزارعي الخرشوف بقرية البنجر غرب الإسكندرية، قال لـ«الوطن»، إن الخرشوف محصول شتوي وتكثر زراعته بالإسكندرية، كونه يتم حصاده مرة كل أسبوع أو عشرة أيام، ويباع في أسواق التجزئة بسعر يبدأ من 50 قرشًا وحتى 3.5 جنيه للواحدة حسب الحجم: «إحنا كمزارعين بنورد الجزء الأكبر لمركز التجميع لتصديره لأوروبا، ونساهم في إدخال العملة الصعبة، وإيطاليا من أكثر الدول استهلاكًا للخرشوف، علشان الناس هناك عارفه قيمته الغذائية العالية وأنه البديل الصحي للحوم».

غنى بمضادات الأكسدة ويحسن صحة الكبد

وأوضحت سماح إبراهيم أخصائي التغذية لـ«الوطن»، أن الفوائد الصحية للخرشوف كثيرة، فهو غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على تأخير ظهور علامات التقدم في السن والشيخوخة، كما يحتوي على مادة السينارين (Cynarin) وحمض الكلوروجينيك (Chlorogenic acid)، وهي مركبات تعمل على حماية الكبد.

مفيد بشكل خاص للأطفال والنساء

وأضافت أن الخرشوف يعمل على مساعدة الكليتين في تنقية الدم من السموم والفضلات، كما يعد لب الثمرة مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يحتاجه الجسم للتخفيف من فرص الإصابة بالنفخة أو تراكم الفضلات، وهو أيضًا مصدرًا جيدًا للحديد، وبالتالي يساعد على الوقاية من فقر الدم، لذا فهو مفيد بشكل خاص للأطفال والنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

خفض مستويات الكولسترول الضار

وحسب أخصائى التغذية، تعمل مادة السينارين الموجودة في قلوب الخرشوف، على تحفيز إفراز الكبد لسائل خاص يلعب دورًا رئيسيًا في عمليات هضم وامتصاص الدهون والفيتامينات الذائبة في الدهون في الأمعاء الدقيقة، وقلوب الخرشوف مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، إذ يحتوي كل 100 جرام من الخرشوف على 34% من حاجة الشخص اليومية من الألياف الغذائية، كما يعزز كفاءة الشرايين ويخفض مستويات الكولسترول الضار، الذي يعد من أهم مسببات أمراض القلب وتصلب الشرايين.