محافظة قنا تحارب الغلاء بـ718 منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

كشف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن وجود 718 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ما بين ثابت ومتحرك، تتبع العديد من الجهات (مديرية التموين – القوات المسلحة – وزارة الداخلية – الغرفة التجارية – مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة – الجمعيات الأهلية – مديرية الزراعة – صندوق تحيا مصر – الأحزاب السياسية – مديرية التربية والتعليم).

منافذ بيع السلع الغذائية في محافظة قنا

وأضاف الداودي أن منافذ البيع السلع الغذائية والمعارض موزعة على كافة مراكز المحافظة وقراها لتغطية كافة المناطق وتلبية احتياجات الأهالي بها، بواقع (151 منفذا ومعرضا بمركز قنا، 133 منفذا ومعرضا بمركز نجع حمادي، 85 منفذا ومعرضا بمركز قوص، 66 منفذا ومعرضا بمركز أبوتشت، 50 منفذا ومعرضا بمركز دشنا، 43 منفذا ومعرضا بمركز فرشوط، 43 منفذا ومعرضا بمركز نقادة، 24 منفذا ومعرضا بمركز الوقف، 22 منفذا ومعرضا بمركز قفط، 11 معرض أهلا رمضان، 65 منفذا تابعا للجمعيات الأهلية، 6 منافذ تابعة للأحزاب السياسية».

وأشار إلى أن هناك 4 منافذ تابعة لمديرية التربية والتعليم، ومنفذا تابعا لصندوق تحيا مصر، ومنفذا تابعا لمديرية الزراعة ، و11 سيارة متنقلة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، و4 سيارات متنقلة تابعة لوزارة الداخلية .

السلع الغذائية في قنا

ناشد محافظ قنا، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ، لما تتيحه من معروضات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المزيد من المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات وتوافرها ، وضمان استقرار أسعار السلع بها.