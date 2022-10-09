الانتهاء من تنفيذ تطوير بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ قبل «قمة المناخ»

أعلنت المهندسة حنان عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع جنوب سيناء، الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير وصيانة بحيرات الأكسدة الموجودة في منطقة السفاري بشرم الشيخ، وتعمل بكل طاقتها.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالصرف الصحي وبحيرات الأكسدة قبل انطلاق القمة 27 للمناخ نوفمبر المقبل.

مشروعات صديقة للبيئة

وقالت رئيس الشركة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مدينة شرم الشيخ مؤمنة من ناحية المياه والصرف الصحي بعد تنفيذ المشروعات الخاصة بالتطوير، التي تجري طبقا للمواصفات القياسية العالمية؛ لتصبح صديقة للبيئة في إطار تحول مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء.

15 ألف متر مكعب من مياه الصرف

وأكدت «عمرو»، أن طاقة بحيرات الأكسدة في مدينة شرم الشيخ أصبحت 15 ألف متر مكعب يومي، ويجري معالجة هذه الكميات وإعادة استخدمها في ري الغابات الشجرية والحزام الأخضر بشرم الشيخ، موضحة أنه جاري الانتهاء من إنشاء 7 احواض جديدة للصرف بمنطقة السفاري، أي أن إجمالي بحيرات الأكسدة 24 حوضًا بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميا.

الانتهاء من خزانات تكديس المياه

ولفتت إلى أنه جرى الانتهاء تماما من مشروع خزاني تكديس جديدة سعة 20 ألف متر مكعب للاثنين، لتصبح سعة خزانات التكديس 80 ألف متر مكعب، مشيرة إلى أنه كميات المياه التي تضخ يوميا للمناطق السكنية والمصالح الحكومية بشرم الشيخ تقدر بنحو 25 الف متر مكعب من المياه.

وأوضحت أنه جرى الانتهاء من خط مياه 17 كيلو متر، قطر 450 مم، لتغذية مناطق الرويسات وجامعة الملك سلمان، وقالت إن تكلفة المشروع تبلغ نحو 230 مليون حنيه.