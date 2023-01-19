وفاة رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بعد أزمة صحية في كفر الشيخ

توفي اليوم الخميس مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي علي مستوى الجمهورية، وابن حي ميت علوان، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية على مدار أسبوعين، وتشيع الجنازة غداً الجمعة بمقابر الأسرة بمنطقة ميت علوان.

وفاة مجدي الشراكي

أوضح طارق رشوان، مدير عام فرع التأمينات والمعاشات في محافظة كفر الشيخ، أحد أقاربه، أن تشييع الجثمان سيكون غداً عقب صلاة الجمعة، داعين الله عز وجل بالرحمة والمغفرة له.