وزير الزراعة لـ أحمد موسى: مصر تصدر 400 منتج لـ160 دولة

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حجم الصادرات الزراعية ارتفع رغم الأزمات العالمية ووصل إلى ما يقارب 6.5 مليون طن، وهذا نتيجة جهد يتم من العاملين في الحجر الزراعي وسلامة الغذاء، مشيرا إلى أن مصر احتلت الصدارة في تصدير العديد من المحاصيل المهمة مثل الفراولة والبطاطس والبصل، إذ أنه يجري تصدير أكثر من 400 منتج زراعي لـ 160 دولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن العام الماضي شهد زراعة 3.6 مليون فدان من القمح تنتج نحو 10 ملايين طن، ومعدل إنتاجية الفدان وصل لـ 20 أردبا في المتوسط بوزن 3 أطنان.

سعر التوريد بات مجزيا بالنسبة للفلاح

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه من المتوقع زيادة المساحات المنزرعة بالقمح عن العام الماضي، خاصة أن سعر التوريد بات مجزيا بالنسبة للفلاح.

وأشار إلى أن قطاع الأعلاف والدواجن خاص 100% ولكن الدولة مضطرة للتدخل لإيجاد توازن في الأسعار، موضحا أنه على تجار الدواجن أن يكسبوا بشكل عادل ويحصلون على معدل ربحية معقول وألا يستغلون الأزمة ونقص الكميات بالسوق للمغالاة في الأسعار.

سعر الكتكوت

وأردف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر الكتكوت وصل إلى 13 جنيهًا بعدما انخفض إلى 1.5 جنيه قبل نحو شهرين، وهذا بسبب العودة إلى الإنتاج مجددا.